Süper Lig’de ’İstanbul derbileri’ heyecanı!

Giriş Tarihi: 23.04.2026 10:12

Süper Lig'in 31. haftasının ilk maçında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk edecek. RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi pazar günü oynanacak. Beşiktaş, pazartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

AA
Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış maçında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbi mücadelesi ise 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 31. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Tüpraş)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
