Trabzonspor’da Andre Onana’dan yarı final sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor karşısında seri penaltı atışlarında tur atlayan Trabzonspor'da Andre Onana açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Andre Onana, "Öncelikle iki tarafın da kazanabileceği bir maç oldu. Rakibimiz 10 kişiyle bile iyi mücadele etmeye çalıştı ama asıl tebriği hak eden takım arkadaşlarım. Onlar da iyi mücadele gösterdiler. Çok mutluyuz kazandığımız ve yarı finale çıktığımız için. Bizim adımıza iyi bir maç oldu ve mücadeleyi hiç bırakmadık. Bu mücadele de bizi mutlu ediyor" dedi.

Bireysel performansına dair soruya Andre Onana, "Ben hazır doğmuş birisiyim. Her zaman hazırım, hazır olmaya çalışıyorum. Beni asıl mutlu eden, takımın kazanması. Önümüzde 3 hafta var ve kolay olmayacak. Takım adına çok mutluyum. Bu 3 haftayı da en iyi şekilde geçmek istiyoruz" cevabını verdi.