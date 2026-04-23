Trabzonspor’da Fatih Tekke’den Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Oyuncularının durumuna dair Fatih Tekke, "Oyun olarak ilk yarıda olumsuz, diğer dakikalarda olumlu yaptıklarımız ve olumsuz yaptıklarımız var. Devam edeceğiz. Hasar alan oyuncuların durumuna bakacağız" şeklinde konuştu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na veda etmesine dikkat çeken Fatih Tekke, "Her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne elenmesini kim düşünebilirdi? Çok iyi mücadele ediyor takımlar. Takımlar iştahlandı kupada çünkü Türkiye'nin en iyi iki kadrosu yok. Çok önemli bir şey kazandık burada. 4'ü garantilemiştik ligde, 3'ü de garantileyip alırsak bizim için her şey daha güzel olacak. Sonra bir üste, sonra bir üsttekine sonuna kadar devam ettireceğiz" sözlerini dile getirdi.