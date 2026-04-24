Real Madrid’e 90+4’te şok!

Giriş Tarihi: 25.04.2026 00:52

Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında konuk olduğu Real Betis ile 1-1 berabere kalarak bir maçı eksik lider Barcelona'nın 8 puan gerisine düştü.

İspanya La Liga'nın 33. hafta maçında Real Madrid, Real Betis'e konuk oldu. Cartuja Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Real Madrid'in golünü 17. dakikada Vinicius Junior kaydederken, ev sahibi ekibin tek golü 90+4. dakikada Hector Bellerin'den geldi.

Arda Güler, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Bu sonucun ardından Real Madrid, 74 puana yükselirken, Real Betis puanını 50 yaptı.

La Liga'nın gelecek haftasında Real Madrid, Espanyol'a konuk olacak. Real Betis, Real Oviedo'yu konuk edecek.
