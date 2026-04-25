Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta forma giyen siyah-beyazlı futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları idmanı 5'e 2 top kapma ile pas çalışmasının ardından yaptığı yan ve duran top uygulamalarıyla noktaladı.

Beşiktaş, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak.

