Göztepe, Antalyaspor engeline takılmadı!

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Müsabaka Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynandı. Göztepe, Antalyaspor karşısında 2-0'lık skorla kazandı.

Göztepe'nin gollerini 1. dakikada Juan ile 22. dakikada Arda Okan Kurtulan kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 51'e yükseltti. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı ve düşme hattı ile puan farkı 2'ye düştü.