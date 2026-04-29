Brighton’da Ferdi Kadıoğlu’na dev talip çıktı!

Premier Lig ekiplerinden Brighton'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Milli futbolcuya, dev kulübün ilgisinin bulunduğu belirtildi.
Team TALK'ın haberine göre; Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istediği aktarıldı.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Brighton'da 38 maçta süre aldı ve 1 gol sevinci yaşadı.
26 yaşındaki sol bekin, Brighton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.
Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
NEC Nijmegen altyapısında yetişen Ferdi Kadıoğlu daha sonra Fenerbahçe'de oynadı.
Brighton, Ferdi Kadıoğlu transferi için 2024-2025 sezonu başında Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.
Ferdi Kadıoğlu'nun bir sonraki satışından Fenerbahçe yüzde 10 pay alacak.
26 yaşındaki sol bek, A Milli Futbol Takımı'nda 30 maça çıktı ve rakip fileleri 2 kez havalandırdı.