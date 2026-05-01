Ricardo Quaresma en beğendiği Türk futbolcuyu açıkladı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya yaptığı ziyaretin hatırlatılması sonrası Ricardo Quaresma, "Başkan Serdal Adalı benim için çok önemli biri. Bana Türkiye'ye gelme fırsatı sunan, bunca yıl sevgi veren bir kişi. Ancak konuştuklarımız aramızda kalacak; onunla özel bir konuşmamız oldu. Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımasını çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın mevcut durumuna dair Ricardo Quaresma, "Beşiktaş'ın şu an biraz kayıp olduğunu düşünüyorum. Bence oyuncuların çok daha fazla çalışması lazım. Kulübün önemini, taşıdıkları armanın değerini bilmelerini çok istiyorum. Başkanın da daha iyi transferler yapmasını; savaşçı ruhlu ve şampiyonluğa koşacak oyuncular transfer etmesini istiyorum" yorumunda bulundu.

Beşiktaş'ta futbol oynamanın verdiği hislerle ilgili Ricardo Quaresma, "Beşiktaş için yaptıklarımdan çok gurur duyuyorum. Hayranlarımın beni sevmesi beni çok mutlu ediyor. Bu, benimle mezara kadar gidecek bir sevgi" dedi.

