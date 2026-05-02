Her yerde izdiham!

Giriş Tarihi: 2.05.2026

İstanbul’dan yoğun sevgiyle uğurlanan Tedesco, Stuttgart’ta da büyük ilgiyle karşılandı. F.Bahçe taraftarı, görevden alınan hocalarını havalimanında da yalnız bırakmadı. “İnan hiçbirisi senin gibi sevilmedi” tezahüratları yapıldı. Sarı-lacivertli futbolseverler aynı duygusal anları Almanya’da da yaşattı

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, dün resmen İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Almanya'ya gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, vedasında Samandıra'ya akın ettiği gibi havalimanında da 40 yaşındaki hocayı yalnız bırakmadı. Bu sevgi ve bağlılıktan çok etkilendiğini söyleyen Tedesco "Beni destekleyen taraftarlarımızı hiçbir zaman unutmayacağım. Onları çok seviyorum, çok özleyeceğim. Bütün iyi dileklerim onlarla olacak" diye konuştu. F.Bahçeli taraftarlar, "Ne hocalar geldi, ne hocalar geçti! İnan, hiçbirisi böyle sevilmedi!" tezahüratıyla Tedesco'yu yolcu etti. Şoförüyle de vedalaşan Alman çalıştırıcı, gözyaşlarına hâkim olamadı. Stuttgart'ta da tecrübeli teknik adamı taraftarlar yine büyük sevgi gösterileriyle karşıladı.
#DOMENİCO TEDESCO #FENERBAHÇE #STUTTGART #ALMANYA

