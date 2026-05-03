Teklif var baskı yok

Giriş Tarihi: 3.05.2026

Beşiktaş kupa maçından sonra Ersin Destanoğlu’nu görüşme odasına alacak

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ersin Destanoğlu, sezonun ikinci yarısında adeta küllerinden doğdu. Siyahbeyazlılar, yaz transfer döneminde bir yabancı kaleci transferi gerçekleştirecek ancak yerli kaleci konusu Ersin'e bağlı. Belçika'dan teklif alan ve durumu değerlendiren 25 yaşındaki eldivene, siyahbeyazlı yönetim bir süre önce maaş iyileştirmesi de yapmıştı. Başkan Serdal Adalı'nın Konyaspor ile salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçını beklediği aktarıldı. Bu maçın ardından başarılı file bekçisi görüşmeye çağırılacak. Başkanın, Ersin ile yapacağı görüşmede oyuncusuna takımda kalmak istemesi halinde sözleşme sunacağı aktarıldı. Geleceğiyle ilgili karar tamamen deneyimli kaleciye bırakılmış durumda ve daha önceki dönemlerde olanın aksine "Kal" baskısı yapılmayacak.

