Beşiktaş’tan çipli top talebi! Serdal Adalı’dan Kulüpler Birliği’ne yazı...

Ziraat Türkiye Yarı Final maçında Beşiktaş, yarın Konyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Mücadele öncesinde Başkan Serdal Adalı'dan Süper Lig'in geri kalanı için dikkat çeken bir hamle geldi.

A Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, çipli top uygulamasına geçilmesi için Kulüpler Birliği'ne bir yazı gönderdi.

Haberde, Başkan Serdal Adalı'nın söz konusu çağrısının değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

Öte yandan kulüplerin çoğunluğunun istemesi durumunda TFF'nin de bu konuyla ilgili bir adım atacağı aktarıldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör