Fenerbahçe’de Talisca’nın sözleşme mutluluğu!

Daha önce bir sezonda en fazla 25 gol kaydeden Brezilyalı, bu performansını geride bırakarak 27 gole ulaştı ve kişisel rekorunu kırdı. 32 yaşındaki oyuncu yakın çevresine Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu dile getirirken uzun yıllar kalmak istediğini ifade etti.

Ülkesinden gelen teklifleri geri çeviren Sambacı'nın İstanbul'daki yaşamından memnun olduğu öğrenildi. Ayrıca Talisca, "Taraftar beni, ben de onları seviyorum. Sözleşme uzatma konusunda ne kadar doğru bir karar verdiğimi görüyorum'' ifadelerini kullandı.

