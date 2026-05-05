Beşiktaş’tan çipli top talebi! Serdal Adalı yazı gönderdi

Giriş Tarihi: 5.05.2026 07:48

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, çipli top teknolojisinin Türkiye’de uygulanması için harekete geçti. Ayrıntılara SABAH Spor ulaştı.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kulüpler Birliği'ne çipli top uygulaması için yazı gönderdi.

Kulüplerin büyük bölümünün destek olduğu ve TFF'ye başvuru yapılacağı öğrenildi.

Çipli top sisteminde topun içindeki sensör, pas veren oyuncunun topa ilk temas anını tespit edip VAR merkezine gönderiyor.

Yapay zeka ofsayt olup olmadığını bildiriyor.

Ele değip değmediği, topun çizgiyi geçip geçmediği de sensörlerden gelen sinyalle sonuç veriyor.

Sistem, şu ana dek 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kullanıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
