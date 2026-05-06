Serhat Öztaşdelen: "Umarım uzun yıllar Kocaelispor kalesini korurum"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kocaelispor, cumartesi günü evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda antrenman öncesinde kaleci Serhat Öztaşdelen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sezona yeni takım olmalarından istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Öztaşdelen, "Hocalarımızla birlikte bence çok iyi puan aldığımızı düşünüyorum. Lig içinde inişler, çıkışlar oluyor. Çok iyi performanslar da verdik, istemediğimiz performanslar da gösterdik. Ama her seferinde bunu toparlamasını bildik. Son iki maçımız kaldı. Bu maçın ikisini de kazanmak istiyoruz. Karagümrük maçında son iç saha maçımız. Taraftarımızı mutlu göndermek istiyoruz" diye konuştu.



"DAHA UZUN YOLUM OLDUĞUNU BİLİYORUM VE ÇOK ÇALIŞMAM GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIM"

Elinden gelenin en iyisi yapmak için sahaya çıktığını anlatan 21 yaşındaki file bekçisi sözlerine şöyle devam etti:

"Daha hiçbir şeyi başarmış da değilim. Daha uzun yolum olduğunu biliyorum ve çok çalışmam gerektiğinin farkındayım. İnşallah daha iyi performanslar da sergileyeceğim. Bu camia altında güzel maçlar çıkaracağım ve herkesi de mutlu edeceğim. Geldiğim camianın büyüklüğünün farkındayım. Kocaelispor ile anlaştığım andan itibaren çok heyecanlıydım. Bu nasip gibi düşünüyorum. Şans gelir, değerlendirirsen çok farklı yerlere gelirsin. Değerlendiremezsen çok farklı yerlere gelirsin. Benim açımdan iyi geçti."



"UMARIM UZUN YILLAR KOCAELİSPOR KALESİNİ KORURUM"

Takım arkadaşlarına da destekleri için teşekkür eden Serhat Öztaşdelen, "Bana her zaman çok destek oldular. Oynadığım süreçte de oynamadığım süreçte de hep bana tecrübelerini aktardılar. Onların desteğiyle, Selçuk hocamın da güveniyle ve taraftarımızın sayesinde böyle bir performans gösterdiğim için, kimseyi mahcup etmediğim için çok mutluyum. 2028'e kadar buradayım, sözleşmem 1 sene daha uzatıldı. Bu camiada uzun yıllar oynamak istiyorum. Çok güzel bir camia, çok büyük bir camia. İç sahadaki maçlara çıktığımda taraftarımızla birlikte inanılmaz keyif alıyorum. Özellikle onların desteğini gördükten sonra daha da keyif alıyorum. Şu an Kocaelisporlu bir futbolcuyum. Umarım uzun yıllar da bu kaleyi korurum. Elimden geldiğince en iyi şekilde koruyacağımı da düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"TARAFTARLARIMIZDAN GÜÇ ALIYORUZ"

Son iç saha maçına taraftarları davet eden Öztaşdelen, "Çok güzel bir galibiyetle birlikte kapatmak istiyoruz. Taraftarımızı mutlu göndermek istiyoruz. Onlar sezon başından beri bize inanılmaz destek verdi. Zaten herkes onları konuştu. Gerçekten çok iyiler. Onları gördüğümüzde takım olarak inanılmaz bir güç alıyoruz. Sezon başından beri çok destek oldular. Bence onlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız" değerlendirmesinde bulundu.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör