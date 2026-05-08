Kartal kanatlanacak

Beşiktaş'ın geçen sezon da gündemine gelen Zuriko Davitashvili için geri adım atmaya niyeti yok. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki oyuncu için sezon sonu yeniden Saint-Etienne'nin kapısını çalacak. Gürcü oyuncuyu iki transfer döneminde de kadrosuna katmaya çalışan ancak başarılı olamayan Beşiktaş, bu kez ikna etmek için tüm yolları deneyecek. Başkan Serdal Adalı'nın da çok istediği oyuncu için önemli bir bonservis miktarını gözden çıkardığı aktarıldı. St. Etienne, başarılı kanat için geçtiğimiz yaz 20 milyon Euro üzerinden kapıyı açmıştı. Sıkı pazarlıklar yapılsa da oyuncunun amacı 5 büyük lig olduğundan bu transfer gerçekleşmemişti. Beşiktaş, iki kanat transferi yapmak istediği yaz döneminde bir hakkını Gürcü oyuncuyla tamamlamak istiyor. Davitashvili, 54 kez Gürcistan Milli Takımı forması giydi ve 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan Davitashvili'nin siyah-beyazlılara vereceği yanıt merak ediliyor.

ZURIKO DAVITASHVILI KİMDİR?

YAŞ: 25 D.YERİ: Tiflis/Gürcistan BOY: 1.75 MEVKİ: Forvet-Sol kanat KULÜP: Saint-Etienne KONTRAT: 30 Haziran 2028