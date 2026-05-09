Bakan Bak, Galatasaray’ın şampiyonluğunu tebrik etti!

Giriş Tarihi: 9.05.2026 22:40

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı yayımladığı mesajla kutladı.

İHA
Galatasaray, Süper Lig'in 33.haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından üst üste dördüncü kez şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla şampiyon olan Galatasaray'ı kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini, yöneticileri ve tüm sarı kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. Galatasaray Kulübüne önümüzdeki sezon mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
