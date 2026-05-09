Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan şampiyonluk kutlaması açıklaması!
Giriş Tarihi: 10.05.2026 00:38

Galatasaray'dan şampiyonluk kutlaması açıklaması!

Galatasaray Kulübü, bu gece Kemerburgaz ve Florya Metin Oktay Tesisleri’nde herhangi bir kutlama etkinliği yapılmayacağını, şampiyonluk kutlamasının tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.

Galatasaray’dan şampiyonluk kutlaması açıklaması!
  • ABONE OL

Süper Lig'in 33.haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından üst üste dördüncü kez, toplamda 26.şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, maçın ardından şampiyonluk kutlamasına dair bir paylaşımda bulundu.

"BU GECE KUTLAMA YOK"

Yapılan açıklamada, "Bu gece Kemerburgaz ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde herhangi bir kutlama etkinliği yapılmayacaktır. 26. şampiyonluğumuzu doyasıya yaşayacağımız şampiyonluk kutlamasının tarihi önümüzdeki günlerde resmi hesaplarımızdan duyurulacaktır." denildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #ANTALYASPOR #GALATASARAY #KEMERBURGAZ #FLORYA METİN OKTAY TESİSLERİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan şampiyonluk kutlaması açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA