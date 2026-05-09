Galatasaray’dan şampiyonluk kutlaması açıklaması!

Süper Lig'in 33.haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından üst üste dördüncü kez, toplamda 26.şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, maçın ardından şampiyonluk kutlamasına dair bir paylaşımda bulundu.

"BU GECE KUTLAMA YOK"

Yapılan açıklamada, "Bu gece Kemerburgaz ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde herhangi bir kutlama etkinliği yapılmayacaktır. 26. şampiyonluğumuzu doyasıya yaşayacağımız şampiyonluk kutlamasının tarihi önümüzdeki günlerde resmi hesaplarımızdan duyurulacaktır." denildi.

