SON DAKİKA HABERİ | Süper Lig’de şampiyon Galatasaray! Üst üste 4, toplamda 26. kez ipi göğüsledi

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma Rams Park'ta oynandı.
Müsabakada Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Bilal Gölen üstlendi. VAR'da Özer Özden, AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum görev aldı.
Galatasaray, Antalyaspor karşısında 2 kez geriye düştüğü maçı 4-2'lik skorla üstün tamamladı.
Galatasaray'ın gollerini 56. dakikada Lemina, 66 ve 88. dakikalarda Osimhen ile 90+5. dakikada Kaan Ayhan kaydetti. Antalyaspor'da fileleri 45+3 ve 62. dakikalarda Soner Dikmen havalandırdı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 77'ye yükseltti ve Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı. Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılılar, toplamda 26. kez Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.
Antalyaspor ise 29 puanda kaldı ve haftayı düşme hattında kapattı.
Goller: 45+3' Soner Dikmen, 56' Mario Lemina, 62' Soner Dikmen, 66' Victor Osimhen (P), 88' Victor Osimhen, 90+5' Kaan Ayhan
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Saric, Abdülkadir Ömür, Doğukan Sinik, Ballet.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada sol tarafta topla buluşan Doğukan Sinik'in çalımlarla birlikte ceza sahasına yaklaşarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
17. dakikada Yunus'un sağ taraftan ortasında uzak direk dibinde göğsüyle topu kontrol eden Osimhen'in yakın mesafeden vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
29. dakikada Barış'ın sol taraftan ortasında kale alanı önünde Sallai'nin kafa vuruşunda kaleci Abdullah, topu kontrol etti.
31. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Abdullah'ın çeldiği top sol çaprazda Sallai'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Antalyaspor kaptanı Bünyamin, çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle gole izin vermedi.
45+3. dakikada Bünyamin'in sağ taraftan ortasında kale alanında Soner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
45+6. dakikada Abdülkerim'in ceza sahasına ortasında Giannetti'nin ters vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen, ilk 11'i ile sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Samsunspor ile Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maça göre Antalyaspor'a karşı ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Samsunspor'a karşı ilk 11'de yer alan Lemina'yı yedeğe çekti. Tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç de kırmızı kart cezası nedeniyle kadroya giremedi.
Buruk, bu oyuncular yerine İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı ilk 11'de başlattı.
ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKTI
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamak için sahaya çıktı.
En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 4 puan olan sarı-kırmızılılar, bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
İLKAY GÜNDOĞAN 4 MAÇ SONRA 11'DE
Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, 4 resmi maçın ardından ilk 11'de yer aldı.
Son olarak Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Kocaelispor müsabakasında 11'de başlayan İlkay, 3 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından Antalyaspor'a karşı ilk 11'de başladı.
YUNUS AKGÜN, 100. LİG MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayı 100. kez bir lig maçında terletti.
Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen Yunus, bu maça kadar Galatasaray formasıyla çıktığı 99 lig müsabakasında 16 kez ağları sarstı.
Yunus, ayrıca Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray'da ise 84. lig maçına çıktı.
MERTENS AİLESİ TRİBÜNDE
Eski Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, Antalyaspor müsabakasını ailesiyle tribünden takip etti.
Eşi Katrin Kerkhofs ile çocukları Ciro ve Lulu'yla RAMS Park'a gelen Mertens, sarı-kırmızılı taraftarların ilgi odağı oldu.
RAMS PARK KAPALI GİŞE
Galatasaray'ın Antalyaspor'u konuk ettiği müsabaka tamamen dolu tribünler önünde oynandı.
Mücadele için satışa çıkarılan biletler tükenirken, kombine bilet sahibi taraftarlar da tribündeki yerlerini aldı.
Kritik karşılaşmada takımlar, tamamen dolu tribünler önünde mücadele etti.
ANNELER GÜNÜ KUTLANDI
Galatasaraylı oyuncular, sahaya çıkarken taşıdıkları pankartla anneler gününü kutladı.
Sarı-kırmızılılar, "Anneler Günü kutlu olsun" yazılı pankartla ısınmaya çıktı.