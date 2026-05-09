SON DAKİKA HABERİ | Süper Lig’de şampiyon Galatasaray! Üst üste 4, toplamda 26. kez ipi göğüsledi

YUNUS AKGÜN, 100. LİG MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayı 100. kez bir lig maçında terletti.

Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen Yunus, bu maça kadar Galatasaray formasıyla çıktığı 99 lig müsabakasında 16 kez ağları sarstı.

Yunus, ayrıca Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray'da ise 84. lig maçına çıktı.

MERTENS AİLESİ TRİBÜNDE

Eski Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, Antalyaspor müsabakasını ailesiyle tribünden takip etti.

Eşi Katrin Kerkhofs ile çocukları Ciro ve Lulu'yla RAMS Park'a gelen Mertens, sarı-kırmızılı taraftarların ilgi odağı oldu.