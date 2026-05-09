Tera Holding ile Beşiktaş arasında imzalar atıldı iddiası

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında dikkat çeken bir buluşma yaşandı. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Beşiktaş İkinci Başkanı Murat Kılıç birlikte takip etti. Siyah-beyazlı camiada bu görüşme, sponsorluk sürecinde son aşamaya gelindiği şeklinde yorumlandı.

Kulislerde konuşulanlara göre Tera Holding'in Beşiktaş ile forma sırt sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığı ve kulübün yakın zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yapacağı ifade ediliyor. Taraflardan henüz resmi açıklama gelmezken, görüşmelerin olumlu şekilde sonuçlandığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor.

Yeni sezonda mali yapısını güçlendirmek isteyen Beşiktaş açısından anlaşmanın önemli bir destek sağlayacağı değerlendiriliyor. Sponsorluk gelirinin kulübün bütçesine ciddi katkı sunması beklenirken, iş birliğinin sadece forma sponsorluğu ile sınırlı kalmayabileceği de konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

Tera Holding cephesinde ise spor ve futbol alanındaki yatırımların uzun vadeli bir vizyonun parçası olduğu ifade ediliyor. Emre Tezmen'in özellikle Türk sporuna katkı sağlayacak projelerde yer almak istediği ve Beşiktaş ile kurulacak olası iş birliğinin bu yaklaşımın önemli adımlarından biri olarak görüldüğü belirtiliyor. Beşiktaş taraftarı şimdi gözünü yapılması beklenen resmi açıklamaya çevirmiş durumda.