Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti!
Giriş Tarihi: 9.05.2026 23:14

TFF, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.

AA
TFF, Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ı tebrik etti!
  • ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33.haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, sarı-kırmızılılar için tebrik mesajı paylaştı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan 33. hafta müsabakalarının ardından Galatasaray, sezonun bitmesine 1 hafta kala ligi lider olarak tamamlamayı garantileyerek 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu şampiyonu olmuştur. Başarılarından ötürü Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Galatasaray camiasını tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #SÜPER LİG #ANTALYASPOR #TRENDYOL SÜPER LİG #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #GALATASARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA