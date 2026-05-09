TFF, Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ı tebrik etti!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33.haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, sarı-kırmızılılar için tebrik mesajı paylaştı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan 33. hafta müsabakalarının ardından Galatasaray, sezonun bitmesine 1 hafta kala ligi lider olarak tamamlamayı garantileyerek 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu şampiyonu olmuştur. Başarılarından ötürü Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Galatasaray camiasını tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."

