Giriş Tarihi: 10.05.2026

Aslan gibi coşku

Antalya galibiyetinin ardından sokaklara dökülen sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu doyasıyla yaşadı. Kutlamalar sabahın erken saatlerine kadar devam etti

Galatasaray, iki kez geriye düştüğü Antalyaspor karşısında hem tribünlere hem de televizyon başında maçı izleyen taraftarlarına endişeli başlayıp mutlulukla sona eren bir heyecan fırtınası yaşattı. 4-2 biten karşılaşmanın ardından milyonlarca Galatasaraylı, sokaklara döküldü.

Özellikle büyük şehirlerin meydanları ve merkezlerinde büyük kalabalıklar oluştu. Türkiye'nin dört bir köşesi sarı-kırmızılı renklerle bezenirken her yer "Şampiyon Cimbom, En büyük Cimbom" tezahüratlarıyla inledi. Kutlamalar, sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

