Aslan gibi coşku

Galatasaray, iki kez geriye düştüğü Antalyaspor karşısında hem tribünlere hem de televizyon başında maçı izleyen taraftarlarına endişeli başlayıp mutlulukla sona eren bir heyecan fırtınası yaşattı. 4-2 biten karşılaşmanın ardından milyonlarca Galatasaraylı, sokaklara döküldü.

Özellikle büyük şehirlerin meydanları ve merkezlerinde büyük kalabalıklar oluştu. Türkiye'nin dört bir köşesi sarı-kırmızılı renklerle bezenirken her yer "Şampiyon Cimbom, En büyük Cimbom" tezahüratlarıyla inledi. Kutlamalar, sabahın erken saatlerine kadar devam etti.