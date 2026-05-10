Nefes nefese zafere

Giriş Tarihi: 10.05.2026

Antalyaspor önünde ecel terleri döken G.Saray’a Soner şok yaşatı. 56’da Lemina skoru eşitlerken 6 dakika sonra Soner yine öne geçirdi. Osimhen 66 (penaltı) ve 88’de şampiyonluğu getirirken Kaan sonucu belirledi

Aynı gün aynı saatte oynanan karşılaşmalarda heyecan doruktaydı. E vinde şampiyonluk için sahaya çıkan Galatasaray'ı, Antalyaspor önünde ter bastı. Maça istekli başlayan Aslan, aradığı golü bulamadığı gibi strese girdi. Devre bitmeden 45+3'te Soner, Antalya'yı üstünlüğe taşıdı. İkinci yarıda değişiklikler sonuç verdi. 56'da Lemina eşitliği getirdi ancak 6 dakika sonra Soner frikikten tekrardan öne geçirdi. 66'da Osimhen penaltıdan coşturarak skoru 2-2'ye getirdi. G.Saray, son 20 dakika ecel terleri döktü. Aslan, baskı üstüne baskı kurarken Nijeryalı yıldız, son vuruşuyla RAMS Park'ı bayram yerine çevirdi. 90+5'te Kaan skoru ilan etti. Antalyaspor ise ateşte kaldı.

'GALATASARAY YENİ REKORLARA KOŞMALI'
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıları şampiyonluğundan dolayı kutladı. "Dört senelik istikrar ve başarı, bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır" diyen İmparator, "Daha büyüklerinin yolda olduğuna ve Galatasaray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bugünün şampiyon hocası Okan hocayı, futbolcularımızı canı gönülden kutluyorum. 4 sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı. Yeni hedef, yarın sabahtan itibaren kendi rekorunu daha da geliştirmek adına çalışmak olmalıdır. Galatasaray, tarihinden güç alarak her zaman ileri bakar ve büyük kulüplerin var olma amacı budur" ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 99 KALACAĞIM'
Sarı-kırmızılıların Gabonlu yıldızı Mario Lemina, 26. şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada takımda kalacağını düşündüğünü ifade etti. 32 yaşındaki orta saha şöyle söyledi: "Çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum. Bilmiyorum ama yüzde 99 kalacağımı düşünüyorum."

