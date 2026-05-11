Orkun, Sergen Yalçın’ı bırakmadı

Giriş Tarihi: 11.05.2026

Tecrübeli çalıştırıcıya kredi açıldı. Çaykur Rize maçından sonra yapılacak toplantıda kadroda köklü bir değişim kararı alınacak

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş, hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezonu geride bıraktı. Taraftarın hem yönetim hem de teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik protestoları ve istifa çağrıları Dolmabahçe'de yüksek sesle ifade edildi. Trabzon yenilgisinin ardından Yalçın "Görevim devam ediyor" derken başkan Serdal Adalı öncülüğünde yönetim ise 1.5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Takımda ciddi bir değişim kararı alınması bekleniyor. Kadroya daha önce 6 takviye yapacağını ifade eden Adalı'nın bu rakamı yukarı çekmesi planlanıyor. Yönetim, tecrübeli çalıştırıcıya desteğini devam ettiriyor. Ayrıca kaptan Orkun Kökçü'nün de Sergen Yalçın'a sahip çıktığı ve istifa etmesini istemediği aktarıldı. Siyahbeyazlı yönetim ile Yalçın, Ç.Rize maçından sonra bir araya gelecek. Toplantıdan sonra Kartal'ın yol haritası belirlenecek.

#SERGEN YALÇIN #BEŞİKTAŞ #ORKUN KÖKÇÜ #SERDAL ADALI

