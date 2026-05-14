Giriş Tarihi: 14.05.2026 23:56

Real Madrid maçında büyük kaos! Mbappe ve Vinicius Junior’a tepki

LaLiga’nın 36. haftasında Real Madrid, Real Oviedo ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu’daki maçta yaşanan olaylar sahadaki futbolun önüne geçti.

Real Madrid, LaLiga'nın 36. haftasında Real Oviedo ile kozlarını paylaştı.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçta yaşanan tribün olayları ön plana çıktı.

Real Madrid taraftarları, karşılaşma öncesi ısınmalar sırasında Kylian Mbappe ile Vinicius Junior'a ıslıklı tepki gösterdi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise önünde oturan bir taraftarla tartışma yaşadı.

Real Madrid tribünlerinde, Başkan Florentino Perez'e olan tepki bununla sınırlı kalmadı.

Taraftarlar, "Florentino, şimdi git" pankartı açtı. Bu sırada güvenlik görevlileri, pankartı açan taraftarlara müdahalede bulundu.

Güvenlik güçleri ile taraftarlar arasındaki arbede, güvenliklerin pankartı alması sonrası son buldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
