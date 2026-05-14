Süper Lig’de son haftanın hakemleri belli oldu! İki kadın hakem görev alacak...

Trendyol Süper Lig'in 34. ve haftasında maçlar yarın, 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
İKİ KADIN HAKEM GÖREV ALACAK
Süper Lig'in son haftasında oynanacak iki mücadelede kadın hakemler görev alacak. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında Asen Albayrak görev yapacak. Kayserispor - Konyaspor maçını ise Melek Dakan yönetecek.
Süper Lig'de 34. ve son haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Asen Albayrak
16 Mayıs Cumartesi
17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay
20.00 Samsunspor - Göztepe: Ümit Öztürk
17 Mayıs Pazar
17.00 Kayserispor - Konyaspor: Melek Dakan
20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Antalyaspor - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler