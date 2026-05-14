Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig’de son haftanın hakemleri belli oldu! İki kadın hakem görev alacak...
Giriş Tarihi: 14.05.2026 13:46

Süper Lig’de son haftanın hakemleri belli oldu! İki kadın hakem görev alacak...

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında Asen Albayrak görev yapacak. Kayserispor - Konyaspor maçını ise Melek Dakan yönetecek.

İHA
Süper Lig’de son haftanın hakemleri belli oldu! İki kadın hakem görev alacak...
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 34. ve haftasında maçlar yarın, 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

İKİ KADIN HAKEM GÖREV ALACAK

Süper Lig'in son haftasında oynanacak iki mücadelede kadın hakemler görev alacak. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında Asen Albayrak görev yapacak. Kayserispor - Konyaspor maçını ise Melek Dakan yönetecek.

Süper Lig'de 34. ve son haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Asen Albayrak

16 Mayıs Cumartesi

17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay
20.00 Samsunspor - Göztepe: Ümit Öztürk

17 Mayıs Pazar

17.00 Kayserispor - Konyaspor: Melek Dakan
20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Antalyaspor - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ÇAYKUR RİZESPOR #FATİH KARAGÜMRÜK #CORENDON ALANYASPOR #GAZİANTEP FK #ADNAN DENİZ KAYATEPE #KASIMPAŞA #FENERBAHÇE #SAMSUNSPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig’de son haftanın hakemleri belli oldu! İki kadın hakem görev alacak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA