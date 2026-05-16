Yol haritası belirlendi

Şampiyonluğu doyasıya kutlayan Galatasaray, hemen yeni sezon için kolları sıvadı. İşte sarı-kırmızılı kulübün üst üste beşinci şampiyonluğu getirecek yol haritası:

1- Seçime tek aday giren Dursun Özbek, haftaya cumartesi günü tekrar başkan seçilecek. Özbek yeni yönetimini bugün Galatasaray Adası'nda, 19 Mayıs Salı günü de Kalamış tesislerinde üyelere tanıtacak.

2- İki seneliğine seçilecek yeni yönetim, Okan Buruk'un sözleşmesini iki yıl uzatacak.

3- İcardi'nin menajeri Elio Pino, İstanbul'a çağrıldı ve hafta içinde yapılacak görüşmede Arjantinli yıldızın geleceği kesinlik kazanacak.

4- Mevcut kadrosunu koruma kararı alan Galatasaray, ilk imzayı Lemina'ya attırdı. Gabonlu yıldızın ücreti 3 milyon Euro'ya çıkartıldı.

5- Okan Buruk'un kalması yönünde rapor verdiği Torreira da devam edecek.

6- Bu sezonun yıldızı Uğurcan'ın, Dünya Kupası öncesinde ücretine zam yapılacak.

7- Kiralık gönderilen Nelsson ve Jelert'e kapı kapalı.

8- TFF'nin yabancı kuralını 12+2 şeklinde değiştirmesini isteyen sarı-kırmızılılar, diğer kulüplerle fikir alışverişinde bulunacak.

9- İngiltere'den talipleri olan Sallai ve Sara için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

10- Transferde çalışmalar hızlanacak. Öncelikle 10 numara, orta saha, stoper ve yedek forvet takviyesi yapılacak.