Kritik gün!

Süper Lig
'de 2025/26 sezonunda son perde bugün oynanacak maçlarla kapanacak. Galatasaray geçen hafta şampiyonluğu ilan ederken Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un düşmesi kesinleşmişti. Süper Lig'e veda edecek son takımın kaderi bugün çizilecek.
Kayserispor-Konyaspor müsabakası hariç diğer 4 maç da saat 20.00'de oynanacak. 29 puanlı 17. sıradaki Antalyaspor
, evinde Kocaelispor'u konuk edecek. 31 puanlı Gençlerbirliği
, Trabzon deplasmanına giderken 32 puanlı Kasımpaşa
, sahasında G.Saray ile karşılaşacak. Aynı puana sahip Eyüp ise Fenerbahçe'ye konuk olacak. Antalya'ya ligde kalması için mutlaka galibiyet gerekiyor. Başkent temsilcisi puan veya puanlar alması durumunda gözler Kasımpaşa ve Eyüpspor
'da olacak. Kritik hesapların yapıldığı 34. haftada son vedanın üçlü averaja kalması bile söz konusu.