Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kritik gün!
Giriş Tarihi: 17.05.2026

Kritik gün!

Süper Lig’den düşecek son takım bugün belli olacak. Kocaelispor ile sahasında oynayacak Antalyaspor ve deplasmanda Trabzonspor’la karşılaşacak Gençlerbirliği’ne galibiyet şart. Eyüp ile Kasımpaşa da tehlikede olan diğer ekipler. Müsabakalar saat 20.00’de başlayacak

Kritik gün!
  • ABONE OL
Süper Lig'de 2025/26 sezonunda son perde bugün oynanacak maçlarla kapanacak. Galatasaray geçen hafta şampiyonluğu ilan ederken Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un düşmesi kesinleşmişti. Süper Lig'e veda edecek son takımın kaderi bugün çizilecek. Kayserispor-Konyaspor müsabakası hariç diğer 4 maç da saat 20.00'de oynanacak. 29 puanlı 17. sıradaki Antalyaspor, evinde Kocaelispor'u konuk edecek. 31 puanlı Gençlerbirliği, Trabzon deplasmanına giderken 32 puanlı Kasımpaşa, sahasında G.Saray ile karşılaşacak. Aynı puana sahip Eyüp ise Fenerbahçe'ye konuk olacak. Antalya'ya ligde kalması için mutlaka galibiyet gerekiyor. Başkent temsilcisi puan veya puanlar alması durumunda gözler Kasımpaşa ve Eyüpspor'da olacak. Kritik hesapların yapıldığı 34. haftada son vedanın üçlü averaja kalması bile söz konusu.

#SÜPER LİG #EYÜPSPOR #GENÇLERBİRLİĞİ #ANTALYASPOR #KASIMPAŞA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kritik gün!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA