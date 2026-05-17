Sergen Yalçın yere serildi!

Beşiktaş'ta taraftarın istifaya çağırdığı Sergen Yalçın'ın görevine devam etmesi bekleniyor. Ancak bu sezon ortaya koyduğu performans tartışma konusu. İste rakamlarla Yalçın'ın Beşiktaş'ı…

Bu sezon ligde 33 karşılaşmada 16 galibiyet- 9 beraberlik-8 mağlubiyetle karnesine 1.73 puan ortalaması yazdırdı. Selefi Ole Gunnar Solskjaer'in gerisinde kaldı. Norveçli hoca, ligde 18 müsabakada 1.89 puan ortalaması yakalamıştı.

Yalçın, bu sezon yaptığı 33 oyuncu değişikliğinden sadece 8 gol katkısı aldı, ligin 6'ncı sırasında kaldı.

Ezeli rakipleriyle karşılaştığı 6 büyük maçta 2 puan toplayabildi. Beşiktaş 41 yıl sonra derbi kazanamadığı bir sezon yaşadı.

Ligde geriye düştüğü maçlarda 32 puanı rakiplerine veren Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 4 Büyükler arasında son sırada yer aldı.

GÖZLER ZİRVEDE

Beşiktaş sezona deplasmanda aldığı 2-2'lik Rize beraberliği ile nokta koyarken gözler Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın yapacağı zirveye çevrildi. İkili; gelecek sezonun transfer planlaması, ayrılacak isimler, teknik heyete yapılacak takviyeler, A takım koordinatörü Serkan Reçber'in yedek kulübesinden, tribüne çıkması başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunacak.