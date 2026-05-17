Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergen Yalçın yere serildi!
Giriş Tarihi: 17.05.2026

Sergen Yalçın yere serildi!

Sergen Yalçın yere serildi!
  • ABONE OL

Beşiktaş'ta taraftarın istifaya çağırdığı Sergen Yalçın'ın görevine devam etmesi bekleniyor. Ancak bu sezon ortaya koyduğu performans tartışma konusu. İste rakamlarla Yalçın'ın Beşiktaş'ı…
Bu sezon ligde 33 karşılaşmada 16 galibiyet- 9 beraberlik-8 mağlubiyetle karnesine 1.73 puan ortalaması yazdırdı. Selefi Ole Gunnar Solskjaer'in gerisinde kaldı. Norveçli hoca, ligde 18 müsabakada 1.89 puan ortalaması yakalamıştı.
Yalçın, bu sezon yaptığı 33 oyuncu değişikliğinden sadece 8 gol katkısı aldı, ligin 6'ncı sırasında kaldı.
Ezeli rakipleriyle karşılaştığı 6 büyük maçta 2 puan toplayabildi. Beşiktaş 41 yıl sonra derbi kazanamadığı bir sezon yaşadı.
Ligde geriye düştüğü maçlarda 32 puanı rakiplerine veren Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 4 Büyükler arasında son sırada yer aldı.

GÖZLER ZİRVEDE
Beşiktaş sezona deplasmanda aldığı 2-2'lik Rize beraberliği ile nokta koyarken gözler Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın yapacağı zirveye çevrildi. İkili; gelecek sezonun transfer planlaması, ayrılacak isimler, teknik heyete yapılacak takviyeler, A takım koordinatörü Serkan Reçber'in yedek kulübesinden, tribüne çıkması başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunacak.

#SERGEN YALÇIN #SERDAL ADALI #BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sergen Yalçın yere serildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA