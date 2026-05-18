Galatasaray kendi rekorunu kırar!

17 Mayıs 2000'de Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştiren ve UEFA Kupası'nda zafere ulaşan G.Saray'da 26 yıl sonra tarihi başarının mimarları buluştu. Başkan Dursun Özbek'in daveti ile dönemin başkanı Faruk Süren, yöneticiler, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcuların katıldığı G.Saray Lisesi'ndeki organizasyonda konu yine, yeni rekorlardı. Fatih Terim, Okan Buruk ve öğrencilerini kutlarken 5 sene üst üste şampiyonluk hedefi için eski öğrencisine destek oldu: "4 yıllık periyotta şampiyonluğu ve başarıyı da tebrik ediyorum. Öğrencim, şimdi meslektaşım Okan Buruk'a da gönül dolusu tebrikler. İnşallah kendi rekorunu G.Saray kendi kırar. G.Saray o güçtedir. UEFA Kupası'nı kaldıran kaptanımız belki görünüşte ama kupayı kaldıran G.Saray değerleridir. Burası okul değil fikir yeri. Bir fikrin doğduğu yer. Genlerimizde olan Avrupa başarısı gelmiştir. Biz 'acaba'yı kaldırdık. Giderken acabaydı. Biz 'olur' dedik."

ÖZBEK'TEN AVRUPA MESAJI

Başkan Dursun Özbek, 'davetimi kırmadılar' diyerek teşekkür ettiği isimlerle bundan sonra da fikir alışverişinde olacaklarını söyledi: "Her sene 17 Mayıs'ta efsanelerimizle birlikte UEFA Kupası şampiyonluğunu kutluyoruz. Bizi kırmayıp geldiler. Bugünün anısına beraber olup hatıraları paylaşacağız. Tekrar bundan sonraki Avrupa kupaları için görüş alışverişinde bulunacağız."

SIRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

DÖNEMİN kaptanı Bülent Korkmaz, bundan sonraki hedefin Şampiyonlar Ligi olması gerektiğini söyledi: "26 sene geçse de mutluluğu yaşıyoruz. Ne kadar büyük iş yaptığımızı görüyoruz. İnşallah bundan sonra hedef Şampiyonlar Ligi kupası olur ve en kısa zamanda kalkar."