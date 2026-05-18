Son nefeste düştü

Giriş Tarihi: 18.05.2026

Antalyaspor, Kocaelispor’u 1-0 yenmesine rağmen Eyüp’ün 87’de F.Bahçe’ye gol atıp 3-3 berabere kalmasıyla 11 sezon sonra Süper Lig’e veda etti

Düşen son takım belli oldu. Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un ardından Süper Lig'e Antalyaspor veda etti. Sahasında Kocaelispor'u 79'da Ballet'in golüyle 1-0 mağlup eden Akdeniz ekibi puanını 32 yapsa da yetmedi. Eyüpspor, Fenerbahçe karşısında 87. dakikada beraberlik golünü bulunca düşme potasından çıkamadı ve 11 sezonun ardından 1. Lig'in yolunu tuttu. Oyuncular maç sonunda büyük üzüntü yaşarken gözyaşlarına hâkim olamadı. Karşılaşma bitiminde Antalyalı oyuncu Soner ile Kocaelisporlu Nonge arasında tartışma yaşandı. Diğer isimlerin de gelmesiyle hadise büyürken daha sonra olay yatıştı.

HER ŞEYİ YAPTIK AMA YETMEDİ
Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, maç sonunda üzgün olduğunu ifade etti. "Son haftalarda elimizden geleni yaptık ama bu bize yetmedi. Başka takımların alacağı sonuçlara bağlı kalmamalıydık. Bu yüzden küme düştük" ifadelerini kullandı. 2 Ocak'ta Akdeniz ekibinin başına geçen Uğurlu, 20 maçta sadece 17 puan toplayabildi. 4 galibiyet-5 beraberlik elde ederken 11 kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

