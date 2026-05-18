Trabzon’da gençlik ateşi!

Başkent ekibi Traore, Tongya ve Metehan ile sonuca gitti

YAŞLI KURDA VEFA!

Trabzonspor'la sözleşmesi biten Anthony Nwakaeme, Papara Park'taki son maçına çıktı. 66. dakikada yerini Onuralp'e bırakan Nijeryalı yıldıza taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Nwakaeme de tribünlere alkışlarla karşılık verdi. 37 yaşındaki oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından bordomavili takıma veda edecek.



SAKATLARDAN MÜJDELİ HABER

FATİH Tekke, sakatlarla ilgili de camiaya güzel haber verdi. Savic'in bugün büyük ihtimalle takıma katılacağını söyleyen Tekke, "Mustafa dönecek, Folcarelli katılacak gibi görünüyor. Muçi dönüyor, Zubkov dönecek. Kupa maçında en güçlü, en iyi kadroyu değerlendirmek önemli" ifadelerini kullandı. Augusto ise "İyi bir sezon geçirdim. Bir de kupayı kazanırsak inanılmaz bir sezon olacak" dedi.



Yunus Emre SEL

ANALİZ



Yazdığı hikâyeden çok fazla uzakta!

Trabzonspor için aslında sadece bir futbol sezonu değil; umudun, hırsın, hüznün ve en çok da gururun bir arada yaşandığı, epik bir hikâye geride kaldı. Sezon başlangıcına dönüldüğünde; mütevazı imkânlarla kurulan, tecrübeden ziyade dinamizme ve gençliğe dayalı bu kadronun zirve yarışının en güçlü ortaklarından biri olacağı, üstelik kupa finaline yürüyeceği düşüncesi, birçok futbol otoritesi için romantik ama gerçeklikten uzak bir varsayımdı. Kamuoyu, bu genç fırtınanın ligin zorlu maratonunda çabuk dineceğini öngörüyordu. Yıldızlarla dolu geniş kadrolara sahip rakiplerine karşı Trabzonspor'un en büyük silahı birbirini seven oyuncu grubu ve gençlik ile tecrübeyi iyi harmanlayan bir oyuncu yapısı oldu. Sezonun sonunda belki de müzeye taşınan somut başarılardan çok daha değerli bir şey kazanıldı; iyi bir scout analizi, hırslı bir teknik adam ve mücadele ile çok şey değiştirebilir, çok farklı hikâyeler yazılabilir. Ancak hem kupa yarı final maçındaki görüntüsü hem de ligin son maçındaki sahneyle Trabzonspor, sezon başından itibaren yazdığı hikâyeden çok uzaktı. Oyun bütünlüğünden kopan, pozisyon üretmekte zorlanan Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne karşı neredeyse hiçbir varlık gösteremedi. Kupa finali öncesi çok kötü sinyaller verdi. Giriş ve gelişmesi çok beğenilen hikâyenin sonunun da iyi olması için Trabzonspor, finalde toparlanması gerekiyor.