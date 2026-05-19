Beşiktaş, Önder Özen ile prensipte anlaştı!

Beşiktaş'ta sezonun sona ermesinin ardından radikal kararlara imza atılmıştı.
Siyah-beyazlılarda, Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı.
Beşiktaş'ta veda eden bir diğer isim futbol koordinatörü Serkan Reçber olmuştu.
Beşiktaş'ın sportif direktörlük görevi için Önder Özen ile anlaşma sağladığı belirtildi.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Önder Özen arasındaki görüşmede prensip anlaşması sağlandı.
Önder Özen, 2013-2024 sezonunda Beşiktaş'ta futbol direktörü olarak görev almıştı.