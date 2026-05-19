Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, Önder Özen ile prensipte anlaştı!
Giriş Tarihi: 19.05.2026 17:48

Beşiktaş, Önder Özen ile prensipte anlaştı!

Sergen Yalçın ve Serkan Reçber ile yollarını ayıran Beşiktaş’ın Önder Özen ile anlaştığı öğrenildi.

Beşiktaş, Önder Özen ile prensipte anlaştı!
  • ABONE OL

Beşiktaş'ta sezonun sona ermesinin ardından radikal kararlara imza atılmıştı.

Siyah-beyazlılarda, Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

Beşiktaş'ta veda eden bir diğer isim futbol koordinatörü Serkan Reçber olmuştu.

Beşiktaş'ın sportif direktörlük görevi için Önder Özen ile anlaşma sağladığı belirtildi.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Önder Özen arasındaki görüşmede prensip anlaşması sağlandı.

Önder Özen, 2013-2024 sezonunda Beşiktaş'ta futbol direktörü olarak görev almıştı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #SERDAL ADALI #SERKAN REÇBER #SERGEN YALÇIN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Önder Özen ile prensipte anlaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA