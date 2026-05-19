Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’tan Frank Zambo Anguissa atağı!
Giriş Tarihi: 19.05.2026 21:37

Beşiktaş’tan Frank Zambo Anguissa atağı!

Beşiktaş’ın Napoli forması giyen Frank Zambo Anguissa ile ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş’tan Frank Zambo Anguissa atağı!
  • ABONE OL

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdiği aktarıldı.

Napoli forması giyen Frank Zambo Anguissa'nın Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtildi.

A Spor'un haberine göre; Frank Zambo Anguissa'nın Serdal Adalı'nın en çok istediği isimler arasında yer aldığı kaydedildi.

Kamerunlu oyuncunun, Napoli'de yıllık 3 milyon 500 bin euro seviyesinde maaş aldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın Frank Zambo Anguissa transferi için Napoli'ye resmi teklif sunmasının beklendiği ifade edildi.

Frank Zambo Anguissa, bu sezon Napoli'de 22 maça çıktı ve 4 gol ile 2 asist üretti.

30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun, Napoli ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #SERDAL ADALI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’tan Frank Zambo Anguissa atağı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA