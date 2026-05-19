Beşiktaş’tan Frank Zambo Anguissa atağı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdiği aktarıldı.
Napoli forması giyen Frank Zambo Anguissa'nın Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtildi.
A Spor'un haberine göre; Frank Zambo Anguissa'nın Serdal Adalı'nın en çok istediği isimler arasında yer aldığı kaydedildi.
Kamerunlu oyuncunun, Napoli'de yıllık 3 milyon 500 bin euro seviyesinde maaş aldığı belirtildi.
Beşiktaş'ın Frank Zambo Anguissa transferi için Napoli'ye resmi teklif sunmasının beklendiği ifade edildi.