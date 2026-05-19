UEFA ve TFF heyetleri, İstanbul’da buluştu!

UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyetleri, UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde son hazırlıkları değerlendirmek üzere buluştu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Freiburg ve İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında Tüpraş Stadı'nda yarın oynanacak finalin son hazırlıklarını değerlendirmek üzere iki heyet bir araya geldi.