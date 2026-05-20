Lemina uzatıyor Torreira kalıyor Sara satılıyor

Galatasaray'ın orta sahasında 2 senedir birlikte oynayan Lemina-Torreira-Sara üçlüsü yeni sezonda değişmek üzere… Sözleşmesi sona eren Lemina ile yeni anlaşma sağlandı. 1+1 yıllık imzayı atan Gabonlu yıldız, stoper rotasyonunda da düşünülüyor. Teknik direktör Okan Buruk, Torreira'nın kalması yönünde raporunu verdi. Uruguaylı yıldız ücretine zam istiyor. Lemina ve Torreira ile devam edecek Galatasaray'da Sara'ya ise yol göründü. Premier Lig'den talipleri olan Brezilyalı yıldıza 35 milyon Euro değer biçiliyor. Sara, kendisi ile ilgilenen Aston Villa ve Everton'a olumsuz yaklaşmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, 26 yaşındaki futbolcu için pazarlıklara başlamaya hazırlanıyor.

BARÇA'NIN ADAYI OSİMHEN

Sezonun finali ile birlikte Osimhen de İspanyol medyasında manşetlere çıktı. Nijeryalı oyuncu, Barcelona'nın santrfor adayları arasına dahil edildi. Çıkan haberlerde G.Saray'da mutlu olduğunun altı çizilse de Katalan ekibinin teklifi sonrasında Osimhen'in de fikrinin değişebileceğine vurgu yapıldı. Tecrübeli yıldızın yanı sıra Atletico Madrid'den Julian Alvarez de listede.