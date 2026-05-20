Önder Özen Beşiktaş’ta yeni hoca yolda!

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş, önceliği yabancı hocalara verdi. Listesinde çok sayıda isim bulunan siyah-beyazlılar, adaylar üzerinde detaylı bir çalışma içinde. En doğru tercihi yapmak isteyen ve "Hata yapma şansımız yok" diyen Başkan Serdal Adalı'nın ince eleyip sık dokuduğu öğrenildi. Dino Toppmöller, Ange Postecoglou, Razvan Lucescu ve Oliver Glasner'i değerlendirmeye alan yönetim, öncelikle Alman Toppmöller ile temasa geçmişti.

FİLİPE LUİS, TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK

Siyah-beyazlıların ardından Filipe Luis ile iletişim kurduğu kaydedildi. F.Bahçe ile de adı anılan Brezilyalı'nın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Yerlide ise Nuri Şahin seçeneği masada tutuluyor. Ayrıca başkan Adalı, futbol direktörlüğü için daha önce 2013-14'te de kulüpte görev yapan Önder Özen ile prensipte anlaştı. İsimler üzerindeki değerlendirmenin Özen ile birlikte yapılacağı ve son kararın ondan sonra verileceği kaydedildi.

Rio de Janeiro ekibi Flamengo'da hem Copa Libertadores hem de Brezilya Ligi kupasını kaldıran Filipe Luis, beklenmedik şekilde mart ayında yönetimin kararıyla görevden alınmıştı. Şu anda boşta olan 40 yaşındaki çalıştırıcı, Flamengo'da çıktığı 100 maçta 2.10 puan ortalaması yakaladı.

ADALI ÇOK KIZDI GRAF PAYLAŞIMI SİLDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş Futbol Koordinatörü Eduard Graf, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden arka planda 'Goodbye' (Elveda) isimli şarkıyla birlikte "Karma terimi; hem yapılan iş, eylem ve ameli hem de nesne ve niyeti ifade eder. İyi bir eylem iyi karma yaratır, tıpkı iyi niyetin yarattığı gibi. Kötü bir eylem ise kötü karma yaratır, tıpkı kötü niyetin yarattığı gibi" yazısını paylaşmıştı. Bu mesaja başkan Serdal Adalı'nın çok sinirlendiği ve yazılı uyarı verdiği öğrenildi. Graf da gelen tepki sonrası paylaşımı kaldırdı.