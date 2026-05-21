Önder Özen imzayı attı Kartal atağa kalkıyor!

Beşiktaş
'ta Önder Özen, ikinci kez futbol direktörlüğüne getirildi. Başkan Serdal Adalı, dün 56 yaşındaki futbol adamıyla Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.
Taraflar detayları görüştükten sonra Özen'in siyah-beyazlı kulüpte göreve başladığı açıklandı. İkili zirvede Beşiktaş'ın gelecek sezona dair planlaması da masaya yatırıldı. Takımda kalacaklar ve gönderilecekler, yapılacak transferler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Önder Özen'in işbaşı yapmasıyla birlikte Beşiktaş'ın teknik direktör ve transfer çalışmalarına hız vermesi bekleniyor. Özen, "Elimden geleni yapacağım. Mutluyum. Tekrar tercih edilmek güzel"
dedi.