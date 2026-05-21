Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Papatya falı!
Giriş Tarihi: 21.05.2026

Papatya falı!

Katar’dan Avrupa’ya dönüş yapmak isteyen Roberto Mancini, 9 milyon Euro’luk maaşında indirime gitmeye hazır. Razvan Lucescu’nun durumu PAOK’la yapacağı görüşmeye bağlı. Ange Postecoglou da tekliflere açık

ÇAĞDAŞ HALICI
Papatya falı!
  • ABONE OL
Takımın başına tecrübeli, şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör getirmek isteyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Adaylar arasında 3 isim ön plana çıkıyor. Adı siyah-beyazlı kulüple anılan Roberto Mancini, şu anda Al-Sadd'ı çalıştırıyor. Yıllık 9 milyon Euro maaş alan ve Katar ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi olan İtalyan çalıştırıcının, kariyerini Avrupa'da devam ettirmek istediği belirtildi. Görüşmelere açık olan deneyimli hocanın, maaşını 5-6 milyon Euro seviyelerine indirebileceği öğrenildi. Bir diğer aday Razvan Lucescu'nun geleceği ise değişim sürecinde olan PAOK'un yönetimiyle yapacağı zirve sonrası netlik kazanacak. Rumen hocanın sözleşmesinde çıkış maddesi olduğu ve Başkan Serdal Adalı'nın rakamı ödemeye sıcak baktığı kaydedildi. Beşiktaşlı kurmaylar, UEFA'da maç analistliği ve Oylmpiakos'a danışmalık yapan Ange Postecogolu'nun durumunu da yakından takip ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#SERDAL ADALI #ROBERTO MANCİNİ #PAOK #UEFA #BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Papatya falı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA