Serdal Adalı’dan TFF’ye yabancı kuralı tepkisi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralını 10+4 olarak açıkladı.
TFF'nin açıklaması sonrası Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan ilk tepki geldi.
TRT Spor'a konuşan Serdal Adalı, "Federasyonun yabancı oyuncu sayılarını belirlemeden önce, hangi hakem kadrosuyla lige başlayacak onu belirleme konusunda karar vermesi lazım. Yoksa bu ligi 10+4 ya da 10+10'la oynasak bir şey değişmez. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız sıkıntıları yaşayacaksak, sayılar önemli değil. 10+4 konusunda da Dursun başkana katılıyorum" sözlerini dile getirdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yabancı kuralına dair açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu karar değiştirilmelidir! Kulüpler Birliği'nin gündemine gelecektir konu... Sadece Galatasaray'ın düşüncesi değil bu durum. Diğer kulüplerde az mı yabancı oyuncu var? Nasıl olacak? 10 ile sınırladıysan diğer oyuncular ne olacak? Bedavaya gönderecek ya da üzerine para verip gönderecek. Bunların düşünülmesi gerekirdi. Tekrar TFF'nin gündemine gelecektir ve değişecektir."