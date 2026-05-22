Eyüpspor, son bölümdeki performansıyla Süper Lig’e tutundu

Eflatun-sarılı ekip, 34 maçta yaşadığı 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyet sonucunda 33 puan toplayarak ligi 15. sırada tamamladı.

Ligde 29 haftalık periyotta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 22 puan toplayan Eyüpspor, son 5 haftada 3 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 11 puanı hanesine yazdırarak lige tutundu.

Rakip fileleri 33 kez havalandırabilen Eyüpspor, kalesindeki 48 gole engel olamadı.

17 HAFTA KÜME DÜŞME HATTINDA KALDI

Süper Lig'de istikrarsız bir performans ortaya koyan ikas Eyüpspor, sezonun büyük bölümünü alt sıralarda geçirdi.

Teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde sezona başlayan ve ardından Orhan Ak yönetiminde mücadelesine devam eden İstanbul temsilcisi, 34 haftanın 17'sini küme düşme hattında tamamladı.

Atila Gerin'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla toparlanma sürecine giren Eyüpspor, özellikle son haftalardaki çıkışıyla lige tutunmayı başardı.

EN İSTİKRARLISI UMUT BOZOK

İstanbul temsilcisinde bu sezon 40 futbolcu forma giydi.

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda eflatun-sarılı formayı 20 yerli ve 20 de yabancı oyuncu terletti. Bu futbolcular arasında 32 maçta 2 bin 101 dakika sahada kalan ve 6 gol kaydeden Umut Bozok, takımın en istikrarlısı oldu.

Bu oyuncuyu 23 maçta 1828 dakika süre alan Umut Meraş, 1710 dakika görev yapan Marcos Felipe ve 1624 dakika sahada kalan Robin Yalçın izledi.

EN SKORER METEHAN ALTUNBAŞ

Süper Lig'de bu sezon 33 kez rakip fileleri havalandıran Eyüpspor'da en skorer isim, Metehan Altunbaş oldu.

Metehan, forma giydiği 18 maçta 7 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Genç futbolcuyu 6 golle Umut Bozok ve 4 golle Emre Akbaba takip etti.

EN "HIRÇIN" BEDİRHAN ÖZYURT

Eyüpspor'da 23 yaşındaki savunma oyuncusu Bedirhan Özyurt, takımın en "hırçını" olarak dikkati çekti.

Ligde bu sezon eflatun-sarılı futbolculara toplamda 4 kırmızı ve 76 sarı kart gösterildi.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 12 maçta 2 kırmızı kart gören Bedirhan'ı birer kırmızı kartla Denis Radu ve Anıl Yaşar takip etti.

En fazla sarı kart gören futbolcu ise Taşkın İlter (6) oldu.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

ikas Eyüpspor'da bu sezon forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Yaş Uyruk Maç Gol Sarı Kırmızı Süre Umut Bozok 29 Türkiye 32 6 4 - 2101 Umut Meraş 30 Türkiye 23 - 2 - 1828 Marcos Felipe 30 Brezilya 19 - - - 1710 Robin Yalçın 32 Türkiye 19 - - - 1624 Calegari 24 Brezilya 22 1 1 - 1620 Mateusz Legowski 23 Polonya 26 2 5 - 1565 Luccas Claro 34 Brezilya 17 1 3 - 1417 Kerem Demirbay 32 Türkiye 16 - 4 - 1416 Baran Gezek 20 Türkiye 17 - 1 - 1383 Nihad Mujakic 28 Bosna Hersek 16 - 4 - 1349 Serdar Gürler 34 Türkiye 17 - 2 - 1290 Jankat Yılmaz 21 Türkiye 14 - 3 - 1260 Mame Thiam 33 Senegal 14 2 4 - 1183 Talha Ülvan 25 Türkiye 20 2 3 - 1106 Taşkın İlter 31 Türkiye 22 - 6 - 1074 Metehan Altunbaş 23 Türkiye 18 7 5 - 1006 Emre Akbaba 33 Türkiye 23 4 3 - 986 Bedirhan Özyurt 23 Türkiye 12 - - 2 908 Yalçın Kayan 27 Türkiye 16 - 3 - 884 Denis Draguş 26 Romanya 12 - 3 - 878 Jerome Onguene 28 Kamerun 13 - 3 - 782 Lenny Pintor 25 Fransa 16 - 2 - 767 Emir Ortakaya 21 Türkiye 9 - 2 - 728 Denis Radu 23 Romanya 15 - - 1 658 Prince Ampem 28 Gana 20 2 3 - 631 Svit Seslar 24 Slovenya 10 1 1 - 554 Angel Torres 26 Kolombiya 11 - - - 546 Taras Stepanenko 36 Ukrayna 8 - 3 - 530 Halil Akbunar 32 Türkiye 12 2 1 - 507 Charles-Andre Raux-Yao 24 Fransa 15 2 3 - 498 Anıl Yaşar 23 Türkiye 5 - 1 1 358 Melih Kabasakal 30 Türkiye 3 - - - 103 Berke Özer 25 Türkiye 1 - - - 90 Arda Yavuz 20 Türkiye 2 - - - 68 Dorin Rotariu 30 Romanya 4 - - - 67 Ismaila Manga 19 Senegal 4 - 1 - 24 Abdou Khadre Sy 18 Senegal 3 - - - 19 Christ Sadia 19 Fildişi Sahili 3 - - - 12 Samu Saiz 35 İspanya 1 - - - 1 Mete Demir 28 Türkiye 1 - - - 1

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör