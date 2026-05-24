9 gollü maçta Ünye Kadın SK, Amedspor’u mağlup etti!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Ünye Kadın SK, kendi sahasında konuk ettiği Amedspor'u 5-4 mağlup etti.

Ünye Kadın SK, Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha'da Amedspor'u konuk etti.

Maç, ev sahibi takımın 5-4'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini 16. dakikada Buket Karadağ, 39. dakikada Ezmiralda Franja, 51. dakikada Skhurte Maliqi, 57 ve 74. dakikada ise Mesuare Begallo attı.

Amedspor'un golleri ise 20, 61 ve 26. dakikada Ngo Mbeleck Genevieve Edith, 44. dakikada ise Melissa Sandrine Behinan'dan geldi.

