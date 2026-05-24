Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 9 gollü maçta Ünye Kadın SK, Amedspor'u mağlup etti!
Giriş Tarihi: 24.05.2026 18:18

Ünye Kadın SK, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Amedspor karşısında 5-4 galip geldi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Ünye Kadın SK, kendi sahasında konuk ettiği Amedspor'u 5-4 mağlup etti.

Ünye Kadın SK, Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha'da Amedspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 16. dakikada Buket Karadağ, 39. dakikada Ezmiralda Franja, 51. dakikada Skhurte Maliqi, 57 ve 74. dakikada ise Mesuare Begallo attı.

Amedspor'un golleri ise 20, 61 ve 26. dakikada Ngo Mbeleck Genevieve Edith, 44. dakikada ise Melissa Sandrine Behinan'dan geldi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ #AMEDSPOR

