Başkan Erdoğan’dan Çorum FK’ya tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çorum FK için bir tebrik mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum FK'yı, Çorum FK camiasını ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum."
Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum FK'yı, @corumfk camiasını ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/2VjtLH6P8s— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 24, 2026