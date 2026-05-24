Başkan Erdoğan’dan Çorum FK’ya tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çorum FK için bir tebrik mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum FK'yı, Çorum FK camiasını ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum."

