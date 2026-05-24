Beşiktaş’tan çarpıcı Kurban Kurbanov açıklaması!

Giriş Tarihi: 24.05.2026 14:01

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Karabağ teknik direktörü Kurban Kurbanov'nu adı yeni çalıştırıcı arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile anılıyordu.

Azerbaycan basınından Teleqraf'a konuşan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GİRİŞİMİMİZ YOK"

"Şu anda yeni teknik direktör adaylarımızın isimleri kesinleşmedi. Ancak Kurban Kurbanov'a yönelik herhangi ilgimiz veya girişimimiz yok. Kurban hoca çok değerli, son derece başarılı bir teknik direktör ve kendisine büyük saygı duyuyoruz. Ancak şu anda Beşiktaş kulübünün gündeminde böyle bir konu yok. Çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtmek isterim."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
