CANLI | Süper Lig’e çıkan son takım belli oluyor! Finalde Esenler Erokspor - Çorum FK maçı

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Çorum FK ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlenecek.
VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel ile Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.
Esenler Erokspor - Çorum FK maçı saat 19.00'da başlayacak.
Kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Kanga, Jack, Recep Niyaz, Amilton, Faye, Catakovic.
Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Ahmed İldiz, Fredy, Pedrinho, Serdar Gürler, Burak Çoban, Samudio.