Giriş Tarihi: 25.05.2026 00:00

Como, Şampiyonlar Ligi bileti aldı! Cremonese küme düştü

Como, Serie A’nın 38. ve son haftasında Cremonese deplasmanından 4-1 galip ayrıldı.

Cremonese, Serie A'nın 38. ve son haftasında Como ile karşı karşıya geldi. Como, Cremonese deplasmanında 4-1 kazandı.

Como'nun gollerini 36. dakikada Jesus Rodriguez, 51. dakikada Anastasios Douvikas ile 74 ve 81. dakikalarda Lucas Da Cunha kaydetti. Cremonese'de fileleri 55. dakikada Federico Bonazzoli havalandırdı.

Cremonese'de Milan Djuric, Alberto Grassi ve David Okereke kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Como puanını 71'e yükseltti ve Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

Cremonese ise 34 puanda kaldı ve küme düştü.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
