Çorum FK tarihinde ilk kez Süper Lig’de!

Giriş Tarihi: 24.05.2026 21:11

1. Lig play-off finalini kazanan ve Süper Lig'e yükselen Çorum FK, tarihinde bir ilke imza attı.

İHA
Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 4. sırada tamamlayan ÇorumFK, play-off 1. turda Ankara Keçiörengücü'nü eledi. Kırmızı-siyahlılar, bir sonraki turda Bodrum FK ile eşleşirken, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu rakibine rövanşta 2-0'lık skorla üstünlük sağladı ve final biletini aldı.

Konya'da bugün oynanan final maçında ligi 3. sırada tamamlayan Esenler Erokspor ile karşılaşan Çorum FK, maçtan Serdar Gürler ve Mame Thiam'ın golleriyle maçtan 2-0 galibiyetle ayrılarak Süper Lig'e yükseldi. Çorum, Çorum FK tarafından ilk kez Süper Lig'de temsil edilecek.

17 Şubat'ta Çorum FK'nın başına geçen Teknik Direktör Uğur Uçar, takıma büyük ivme kazandırdı. İlk aşamada 7 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan kırmızı-siyahlılar, sezonu play-off potasında bitirmeyi başardı.

Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #ÇORUM FK #UĞUR UÇAR #MAME THİAM #ESENLER EROKSPOR

