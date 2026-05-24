Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakan Safi cephesinden Rafael Leao transfer haberine yalanlama
Giriş Tarihi: 24.05.2026 16:23

Hakan Safi cephesinden Rafael Leao transfer haberine yalanlama

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin iletişim hesabından yapılan açıklamada, Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun transferi hakkında basında yer alan haberlerin doğru olmadığı açıklandı.

İHA
Hakan Safi cephesinden Rafael Leao transfer haberine yalanlama
  • ABONE OL

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Rafael Leao ile anlaştıklarına dair çıkan transfer iddialarını yalanladı.,

Safi'nin iletişim hesabının sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Dün gece Rafael Leao transfer çalışması hakkında bir ajans tarafından gönderilen ve maksadı belli olan hesaplar tarafından kelimesi dahi değiştirilmeden kullanılan sözde haber yalandır.
Fenerbahçe SK Başkan Adayı Sn. Hakan Safi, bugüne kadar temiz, etik ve ilkeli bir iletişim stratejisi sürdürülmesi için çok net bir duruş sergilemiştir. Seçim kampanyası sürecinde de herkesten beklentisi budur.
Fenerbahçe'nin futbol planlaması hakkında açıklamalar 7 Haziran öncesinde yapılacak ve kongre üyelerinin sandığa kafaları rahat, hiçbir soru işareti olmadan gelmesi sağlanacaktır. Bu kalitesiz operasyon çabasını Fenerbahçe kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Dezenformasyon yapan sosyal medya hesapları hakkında hukuki işlem başlatılacağını da siz kıymetli Fenerbahçelilerle paylaşmak isteriz. Kimsenin ucuz seçim stratejileriyle Fenerbahçelileri kandırmasına izin vermeyeceğiz."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ #FENERBAHÇE SK #HAKAN SAFİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakan Safi cephesinden Rafael Leao transfer haberine yalanlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA