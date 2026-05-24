Karanlıktan aydınlığa

İngiltere Championship'te ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town'ın ardından, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de Premier Lig'e yükseldi. Southampton, analizcisinin gizlice Middlesbrough idmanını kayda alması sebebiyle ihraç edilmiş ve Middlesbrough'ya final bileti verilmişti. Dün Wembley Stadı'nda 84 bin 506 taraftarın önünde final maçı oynandı. Teknik direktör Sergej Jakirovic önderliğindeki Hull City, 90+5'te Oliver McBurnie'nin golüyle rakibini mağlup etti. Kaplanlar, 2016-17'den bu yana ilk kez Premier Lig'e çıktı. Hull City, geçen sezon küme düşmekten gol averajıyla kurtulmuştu.

TRABZON'A YARADI HULL CITY'NİN



Premier Lig'e yükselmesi, Trabzonspor'a da yaradı. Bordo-mavili kulüp, 2024'te Hull City'ye 2.5 milyon Euro'ya gönderdiği Abdülkadir Ömür için 2.5 milyon Euro da bonus alabileceğini KAP'a bildirmişti. Şart ise "Hull City, oyuncunun sözleşmesi devam ederken Premier Lig'e çıkarsa, kulübümüze 2.5 milyon Euro bonus ödeyecek" şeklindeydi. Böylece Trabzonspor, bu gelire hak kazanmış oldu.

KAYSERİ AKTARMALI İNGİLTERE

PREMIER LİG! Hull City ile müthiş bir başarıya imza atıp takımı Premier Lig'e yükselten teknik direktör Sergej Jakirovic, geçtiğimiz sezon Kayserispor'daydı. Sarı-kırmızılı ekibi şubat ayında teslim alan Hırvat hoca, 1.70 puan ortalamasıyla takımı Süper Lig'de tutmayı başarmıştı. Sezon sonu ise Hull City'nin yolunu tuttu. İlk yılında Premier Lig biletini kaptı. Play-off'lar ile birlikte oyuncuları 49 müsabakada 73 gol attı, 66 gol yedi.

'MADRİD BİLE OLSA DAYANAMAZDI'

Türk iş insanı Acun Ilıcalı, İngiliz takımı Hull City'yi 19 Ocak 2022 tarihinde Mısırlı iş insanı Assem Allam'dan almıştı. Ilıcalı'nın, 24 milyon Sterlin ödeyerek hisselerin tamamını satın aldığı ve o dönem de Championship'te yer alan kulübün Premier Lig'e yükselmesi durumunda eski sahibine bonuslar ödeyeceğine dair özel maddelerin olduğu İngiliz basınına yansımıştı. Aradan geçen 3.5 yılın ardından Ilıcalı'nın hayali gerçek oldu. Müsabakanın ardından, "Çok emeğimiz var, büyük bir mutluluk. Ülkemizden çok mesaj aldık, herkes dua etti. Bu kadar duaya değil Middlesbrough, Real Madrid bile olsa dayanmazdı. Ağlamadım ama çok duygulandım. Böyle bir gururu hayatımda yaşamadım. Benim için bir ilk" dedi.

300 MİLYON EURO'LUK BAŞARI

Gelecek sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City, büyük bir gelirin de sahibi olacak. Championship'ten Premier Lig'e yükselen takımlar; yayın hakları, ticari gelirler ve lig paylarıyla birlikte yaklaşık olarak 300 milyon Euro geliri kasasına koyuyor.