Kocaelispor’da Recep Durul yeniden başkan seçildi!





"PARA VERİN DİYORUZ, VERMİYORLAR. ADAY OLUN DİYORUZ, OLMUYORLAR. SONRA ELEŞTİRİYORLAR"

Adaylık sürecine değinen Recep Durul serzenişte bulundu. Başkan Durul, "'Kulübü hep beraber yönetelim' dedim. Sonra adaylar çıktı. 'Kocaelispor'a fayda sağlayacağına inanan kim varsa çıksın, geri çekileceğim' dedim. Çünkü bu iş çok yorucu. Benim de ailem ve iş hayatım var. Burada ısrarla durmak da çok doğru değil. İş üzerinize kalırsa yaparsınız. Kimse çıkmadı. Çıkanlar da geri adım attı. 'Para verin' diyoruz, vermiyorlar. 'Aday olun' diyoruz, olmuyorlar. Reklam yapanı mı dersiniz, eleştireni mi dersiniz Kocaelispor olmasa bunlar ne yapacak merak ediyorum. O buralıymış, bu şuralıymış. Bu şehirde yaşayanların etnik kökeni farklıdır ama kent kimliği Kocaelispor'dur. Diğer kulüpleri yönetenlere bakın aynı memleketten mi? Burası bizim zenginliğimizdir. Depremden sonra şehrin demografisi değişti. Çok göç aldı, verdi. Bugün Kocaelispor'a katkı yapmak isteyen, kim olursa olsun, bu şehrin insanı. Katkı sağlayacaksa destek olmalıyız. Bu çağrıyı yaptım, kimse çıkmadı. O zaman bunları yazmayın ya! Burada ibra yapıyoruz. Aklım almıyor; biz neyi ibra etmeyeceğiz. Recep olmasa Ahmet olacak, Ahmet olmasa Mehmet olacak. Bir şekilde bu işi birisi yapacak. Bu konuya açıklık getirmek istedim" ifadelerini kullandı.



"TAHİR BAŞKANI BU İŞLERE ALET ETMEYİN "

"Tahir başkan para verdikten sonra ben de yaparım" diyenlere de yanıt veren Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Tahir Başkan para veriyor, hadi gelin yapın, neredesiniz? Tahir başkan bu şehrin belediye başkanıdır. Her zaman, her yerde Kocaelispor için ne gerekirse yapıyor. 'Tahir başkan olaya el koy, Tahir başkan bunları görevden al' diyorlar. Tahir başkan bu şehirde herkesi biliyor. Tahir başkanı bu işlere alet etmeyin. Kocaelispor için her şeyi yapar. Recep'i, Ahmet'i, Mehmet'i yok. Uzun yıllar sonra 75 dönüm üzerine kulübümüze tesis yapıyor. Kocaelispor'a verecek. Bu sene bitecek inşallah. Müzemize öncülük etti, yapıyor. Örnek müze olacak. Yönetim kurulu binamızı yeni yerimize taşıyacağız, stadın içinde olacak. Tahir başkan yapıyor, adam görevde, her an sahada. Şehirde sıkıntı var, ekonomide sıkıntı var. Globalde ekonomi çökmüş durumda. Ekonomi savaşları var. Amerika orada hapşırsa biz hasta oluyoruz. Şirketler ayakta kalmak için mücadele ediyor. Firmalara gittiğimizde; sponsorlukla, bağışla alakalı Tahir başkan bize öncülük ediyor. 1 milyarın üzerinde öngördüğümüz gelir var. Geçen yıl 850 milyondu. Bu yıl 500 milyon daha arttı. Başarı artıyorsa gelir de artıyor. Alt liglerdeyken kimse bakmıyordu. Süper Lig'e yükseldik, güven inşa ettik, ligde kalıcı olduk. Bu güven arttı. Kaybolmuş güveni inşa etmek kolay değil. Kocaelispor'un çok büyük marka olduğunu tüm Türkiye'ye göstermeye devam edeceğiz" şeklinde sert ve net konuştu.



"ÇÖZÜM; FABRİKA KAPILARINI AŞINDIRMAK DEĞİL, ÜRETİCİ OLMAK"

Finansal konulara da açıklık getiren Recep Durul, "Geldiğimizde 300 milyon borç vardı. Kulüplerde birinci öncelik sportif başarıdır. Şehre ruh getirir, ekonomiyi canlandırır. Biz başarıyı sağladığımızdan bu yana hala eleştiri, hala eleştiri, hala eleştiri Buna son vermemiz lazım. Bu gelirlerle birlikte sürdürülebilir şekilde yol almak için çalışmaya devam edeceğiz. Süper Lig'den 16 yıl uzak kaldık. Güçlenerek devam edeceğiz. Çözümü; Ahmet, Mehmet değil. Büyükşehir başkanımızın fabrika kapılarını aşındırarak kaynak bulması değildir. Çözümü üretici olmaktır. Alt yapıdan oyuncu çıkarmaktır. Ulusal ve uluslararası kulüplere vererek bonservis bedelleriyle güçlenmektir" dedi.



"Kocaelispor kimsenin oyuncağı değil"

Eleştirilen Avrupa hedefine dair açıklamalarına dair ise Durul, "Biz sportif başarıyı öncelemiştik. 16 yıl sonra Süper Lig, bu sene kalıcı olmak. Avrupa hedefini söyledim ama 21 puanımız çalındı. Olmasaydı ilk 5'teydik. Ekonomik zorluklar olmamış olsaydı yine puanlarımızı alacaklar, gidemeyecektik. Yeni çıktığımız için bizi tokatladılar. İnşallah Türk futbolunda da adalet olacak. Her takımı düşünerek söylüyoruz; adalet geldikçe Kocaelispor'un başarısı artacaktır. Bu seneki stratejimiz alt yapıdan üst yapıda, üst yapıda bonservis bedellerini artırarak diğer kulüplere oyuncu vermek. 25 milyon euro takım değeri var. 2 oyuncu satsak 10 milyon euro gelse, al sana sezonu kurtardık. Biz Kocaelispor olarak adım adım bunu inşa etmeye çalışıyoruz. Kocaelispor logosunun üstümüzde olması ya da olmaması bizi değiştirmez. Hep burada olmaya devam edeceğiz. Kocaelispor'un nerden geldiğini düşünmeden kararlar vermeyelim. Kocaelispor kimsenin oyuncağı değil. Kocaelispor'u yönetecek kitlenin de doğru ve profesyonel şekilde hazırlanması lazım. Eleştirmeyin, gelin burada yapın. Biz de size destek olalım. Eleştirerek kulüp gelişmez. Yapıcı bir şey söyleyin, biz de yapalım" ifadelerini kullandı.