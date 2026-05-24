Şok üstüne şok!

24 YIL
sonra Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım, gelen iki sakatlık haberiyle sarsıldı. Ay-Yıldızlı ekipte Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun ardından dün de Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'na nazar değdi. Juventus'ta oynayan 21 yaşındaki Kenan, idmanda baldır sakatlığı yaşadı. Bugün oynanacak Torino maçında forma giymeyecek futbolcunun ilk kontrollerinde olumsuz sonuçlar çıktığı belirtildi.
Kenan, sakatlığının daha kötüye gitmemesi için kendini zorlamadı. Montella, oyuncusunun durumu hakkında meslektaşı Spalletti'den bilgi aldı.
Dünkü çift kale maçta ayağının zemine takılması sonucu Kerem Aktürkoğlu da idmana devam edemedi. Dizi bandajlanan milli oyuncu, gözyaşlarını tutamadı ve yürümekte güçlük çekince araçla sahadan çıkarıldı.